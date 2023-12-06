Омску выделили более 670 млн рублей на дороги к новым кварталам

Субсидию в размере более 676 млн рублей выделил Омску областной минтранс. Деньги пойдут на реализацию обеспечении транспортной доступности новых жилых кварталов в Кировском округе, сообщает ИА «Омскрегион» в среду, 6 декабря.

Речь идет о микрорайонах «Кварталы Драверта» и «Зеленая река». Строители уже приступили к реконструкции дороги по бульвару Архитекторов от ТЦ «МЕГА» до улицы Крупской. Там же будет обустроена и контактная троллейбусная сеть.

Инфраструктурный проект реализуют в рамках госпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» на 2023–2024 годы.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Омской области в ближайшие три года планируется отремонтировать 52 школы. На эти цели с учетом федеральных средств заложено 6 млрд рублей.