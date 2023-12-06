СК РФ показал кадры с места стрельбы в доме под Рязанью

В среду, 6 декабря, Следственный комитет РФ опубликовал кадры изнутри дома под Рязанью, где во время стрельбы погиб сотрудник правоохранительных органов.

На записи видно, что в помещениях жилой постройки был беспорядок. Следователи осмотрели предметы, разбросанные на полу. Кроме того, правоохранителями были опрошены местные жители.

Ранее в среду источник «Известий» рассказал, что в районе деревни Высокое Рязанской области произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из окна второго этажа дома, стоящего вдоль трассы, его задержали.

В результате инцидента погиб полицейский. Позже было возбуждено уголовное дело, прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев взял под контроль ход и результаты расследования.

Позднее в распоряжении «Известий» появились кадры с места убийства полицейского.