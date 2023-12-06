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Жительницу Мценска задержали за причинение тяжкого вреда здоровью правнука

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В городе Мценске Орловской области по подозрению в причинение тяжкого вреда здоровью младенца задержана его прабабушка. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью четырехмесячному ребенку, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»)», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что в ночь на 4 декабря 68-летняя пьяная горожанка ударила своего правнука рукой в область головы, тем самым причинив тяжкий вред его здоровью. Родственники обратились в скорую помощь, сейчас младенец находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь, пишет InfoOrel.ru.

В настоящее время подозреваемая задержана. В суд направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

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