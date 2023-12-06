В Минске указали на обратный эффект от санкций против белорусских предприятий

Санкции США, введенные в отношении белорусских предприятий зачастую имеют обратный эффект. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя журналистам введенные Вашингтоном накануне санкции против ряда белорусских юридических и физических лиц.

«Как показывает практика, санкции в отношении белорусских предприятий не эффективны, а порой имеют и обратный эффект», — сказал Глаз, чьи слова приводит «БелТа».

Вашингтон, по его словам, превратил свою дипломатию и отношения с другими странами «в набор мер давления, рэкета и шантажа». Однако белорусы прекрасно понимают, что истинная цель санкций США против субъектов хозяйствования — это ухудшить условия жизни и деятельности простых людей, затруднить выполнение предприятиями социальных обязательств.

«Но большинство стран мира, прежде всего те, кто уважает свои народы и считает себя суверенными, такие подходы никогда не примут», — отметил пресс-секретарь белорусского МИДа.

Глаз добавил, что любая попытка «говорить с Белоруссией с позиции диктата изначально обречена на провал».

5 декабря США расширили санкционный список по России и Белоруссии. В них внесли 13 физических лиц и 20 компаний.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в сентябре заявил об укреплении связи РФ с Белоруссией из-за санкций. По его словам, Москва и Минск сообща противостоят развернутой против нас санкционной войне, незаконным торгово-экономическим ограничениям, мощному информационному давлению со стороны коллективного Запада.

Западные страны начали ужесточать санкции в отношении Белоруссии на фоне недовольства проводимой политикой государства и укрепления его отношений с Россией.