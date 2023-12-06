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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после гибели экс-депутата парламента ЛНР

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Фото: ВК/Народный Совет ЛНР
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Следственный комитет России (СК РФ) по факту гибели в Луганской Народной Республике (ЛНР) экс-депутата Народного совета республики Олега Попова в результате подрыва автомобиля возбудил уголовное дело о теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки. Об этом в среду, 6 декабря, сообщается в Telegram-канале СК.

«Днем 6 декабря 2023 года в г. Луганске в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства погиб депутат первого и третьего созывов Народного совета ЛНР Олег Попов. Следственным управлением СК России по Луганской Народной Республике по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.

В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз. На месте работают следователи, криминалисты и эксперты. Расследование ведется в сотрудничестве с УФСБ России по региону.

Ранее в этот день глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о ранении Попова в результате взрыва автомобиля в Луганске. «Известия» тогда же показали кадры с места покушения.

Позже минздрав ЛНР сообщил о гибели человека, находившегося во взорванном автомобиле. В ведомстве уточнили, что личность погибшего предстоит установить правоохранителям. После этого депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров в своем Telegram-канале подтвердил гибель Попова. Он отметил, что это было уже второе покушение на политика.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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