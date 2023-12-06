Десятки автомобилей затопило из-за прорыва трубопровода в Уфе

Несколько десятков автомобилей были затоплены в результате коммунальной аварии в Уфе. Кадры с места происшествия 6 декабря показали «Известия».

На кадрах видно, как машины оказались под водой по капот. После прорыва трубопровода возле автосалона парковка за несколько минут превратилась в озеро.

Владельцы авто были добираться до своих машин практически вплавь. Довольно быстро выехать с затопленного участка удалось водителям внедорожников и кроссоверов. Владельцам легковушек повезло меньше — такие машины даже не удалось завести.

В настоящее время автомобилисты подсчитывают ущерб.

В конце октября в Санкт-Петербурге автомобиль с водителем попал в зону разлива кипятка из-за прорыва трубы. Мужчине помогли выбраться спасатели. В результате происшествия получили повреждения сразу несколько автомобилей.