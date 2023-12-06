Норвежский профсоюз поддержит забастовку в Швеции против Tesla

Крупнейший профсоюз Норвегии Fellesforbundet, который объединяет работников частного сектора, объявил, что может начать препятствовать производству автомобилей Tesla в знак солидарности с шведским профсоюзом IF Metall, требующим от американского производителя заключить коллективный договор. Об этом 6 декабря заявил председатель Fellesforbundet Йорн Эггум газете Dagbladet Børsen.

«Они (IF Metall. — Ред.) вступают в борьбу против враждебно настроенной к профсоюзам компании [Tesla] от имени всех трудящихся. Теперь Tesla должна немедленно принять требование IF Metall о заключении коллективного договора», — сказал он.

Если он не будет заключен до 20 декабря, профсоюз продолжит акцию бойкота компании, отметил Эггум. При этом он добавил, что пока рано говорить, какие именно меры будут реализованы.

«Это четкий сигнал Tesla, что они не смогут перевозить шведские автомобили через Норвегию», — подчеркнул председатель профсоюза.

Профсоюз промышленных рабочих IF Metall объявил забастовку 27 октября. Изначально акцию поддержали работники сервисного центра, но затем она распространилась на другие автомастерские, отказавшиеся обслуживать автомобили американского производителя.

27 ноября газета Dagens Industri сообщила, что Tesla подала в суд на Транспортное управление Швеции, поскольку из-за забастовки профсоюзов новые автомобили не получали номерные знаки.

В июне минобороны Швеции и администрация города Гётеборг заявили, что рассматривают возможность объявления бойкота крупнейшему шведскому производителю Volvo Cars. Это было связано с тем, что украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в черный список совладельца Volvo Cars китайскую компанию Geely Holding за то, что та до сих пор продолжает платить налоги в России.