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Губернатор Ростовской области выступил с инвестиционным посланием

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Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
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6 декабря губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с ежегодным инвестиционным посланием. В своем выступлении глава региона проанализировал экономическую ситуацию в области и рассказал о мерах, призванных ускорить рост хозяйственных показателей. На выступлении присутствовали более тысячи представителей донского предпринимательского сообщества, депутаты, общественные деятели.

Подводя итоги года, Василий Голубев отметил несомненные экономические успехи региона. «Мы стали сплоченнее и сильнее, и это подтверждают объективные цифры: в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, сфере услуг за девять месяцев 2023 года рост составил от 5% до 50%», — заявил Василий Голубев.

В числе знаковых проектов года глава региона назвал комплексную жилую застройку территории аэропорта «Новый Ростов» с объемом инвестиций около 130 млрд рублей, а также создание крупнейшего на Дону тепличного комплекса «Ольгинский» с объемом инвестиций около 21 млрд рублей.

Рассказывая об экономических планах региона, Голубев сообщил, что областные власти намерены продолжать оказывать помощь местным предпринимателям. «Нами принято принципиальное решение сохранить все меры поддержки бизнеса. Это уже нашло отражение в проекте областного бюджета — почти 14 млрд рублей», — заявил Василий Голубев.

Также регион продолжит развивать систему поддержки инвествложений. Так, в 2023 году в Ростовской области было впервые заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений по инвестпроектам на сумму более 160 млрд рублей.

Глава региона также рассказал о работе, направленной на развитие автодорог. К примеру, только в 2023 году общий объем Дорожного фонда Ростовской области составил 41 млрд рублей. «Мы продолжим развитие дорожной инфраструктуры, но прошу инфраструктурный блок учитывать интересы инвесторов-собственников земли при проектировании автодорог», — сообщил губернатор.

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