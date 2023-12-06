Размытую штормом Нимфейскую дорогу в Керчи восстановят за 67 млн рублей

В Керчи (Республика Крым) направят 67 млн рублей на восстановление Нимфейской дороги, размытой во время шторма. Об этом глава горадминистрации Святослав Брусаков сообщает в своем Telegram-канале.

«Службе автомобильных дорог республики выделены средства в размере 67 млн рублей для восстановления Нимфейской дороги», — рассказал Брусаков.

Как уточняет ИА «Крыминформ», Нимфейская дорога проходит вдоль Керченского пролива и соединяет Аршинцевскую косу с микрорайоном Героевское. Сейчас в так называемой Нижней Героевке объявлена локальная угроза ЧС, в связи с этим организованы мероприятия по предотвращению подтоплений территории.

Так, запланированы берегоукрепительные работы и работы по очистке русла канала и водосборника. Завершить их планируется до конца декабря. Кроме того, власти направили в Совет министров Крыма обращение с просьбой рассмотреть вопрос о разработке проекта берегоукрепления Героевского и Аршинцевской косы.