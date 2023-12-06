Зеленский подписал закон о сверхналоге на прибыль банков

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 декабря, подписал законопроект о дополнительном временном налогообложении банков. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Налог на прибыль в государстве в 2023 году составит 50%, а с 2023 года ставка уменьшится до 25%.

Кроме того, по расчету Минфина, такая мера привлечет в бюджет Украины только за 2023 год 24–25 млрд гривен ($653,7–680,9 млн), а далее 6–7 млрд гривен ($163,4–190,6 млн) ежегодно.

Ранее, 5 декабря, власти Украины приняли закон о частичном восстановлении налоговых проверок, который был предусмотрен меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ). Меморандумами МВФ на 2023 год предусмотрено, что для получения траншей организации страна обязана выполнить ряд определенных законодательных изменений — «структурных показателей».

До этого, 10 ноября, МВФ и Украина достигли предварительных договоренностей для получения страной очередного транша в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования (EFF). Тогда же фонд сообщил о завершении обзора украинской экономики и успешном выполнении Киевом постановленных МВФ целей на конец сентября.