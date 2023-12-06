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Более 300 летучих мышей поселились в квартире в Ростове-на-Дону

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Фото: РЕН ТВ
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В квартире одного из домов в Ростове-на-Дону обнаружили более 300 летучих мышей, об этом 6 декабря сообщило ИА «Дон.24».

Мыши заселили квартиру в доме на улице Ульяновской. Колонию животных обнаружила на балконе девушка, которая арендовала помещение.

Вызванные на место волонтеры насчитали на балконе 306 летучих мышей. Грызуны находились не только под обшивкой балкона, но и под подоконником.

Как отметила руководитель группы помощи мышам Ольга Жураковкая, с начала осени волонтеры приняли уже сотню летучих мышей. Больше они взять в приют не могут.

«Единственное правильное решение — вывезти мышей в Дагомыс, где есть заповедник в лесу. Там, пока сохраняется теплая погода, мыши смогут прокормить себя сами и устроиться на зимовку», — отметила волонтер.

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Летучие мыши приносят большую пользу: за час истребляют свыше 200 вредных насекомых. Опасаться этих животных не стоит, но не нужно подходить к ним близко и тем более пытаться поймать, потому что этих млекопитающих очень легко травмировать. Эксперты предупреждают, что нельзя пугать летучих мышей, причинять им вред, кормить или брать голыми руками.

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