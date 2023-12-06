В Удмуртии в 2,5 раза вырос экспорт сухих трав

Экспорт пучков сухих трав из Удмуртии с начала 2023 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Всего регион отправил 4,2 тыс. пучков трав в ОАЭ, Австрию и Казахстан. Только в ноябре 2023 года в Казахстан было доставлено 370 пучков. В число экспортируемых трав вошли душица, донник, мята, зверобой, пижма, полынь горькая и тысячелистник.

Вся продукция прошла лабораторный контроль в региональном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» и полностью соответствовала фитосанитарным требованиям стран-импортеров, пишет ИА «Сусанин».

В конце ноября сообщалось, что в правительстве допускают введение запрета на вывоз зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) из России, если их количество достигнет критической отметки в 10 млн т.