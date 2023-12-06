«Известия» показали кадры с места взрыва автомобиля в Луганске

Автомобиль в Луганске взорвался рядом с местным стадионом «Авангард». Об этом 6 декабря рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

«Одна из местных пиццерий, рядом стадион. Сама машина была припаркована неподалеку. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, силовики, взрывотехники, военная полиция», — рассказал он.

Ранее в этот день глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в результате взрыва автомобиля в Луганске был ранен депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Олег Попов.

Позднее минздрав ЛНР сообщил о гибели человека, находившегося во взорванном автомобиле. В ведомстве уточнили, что личность погибшего предстоит установить правоохранителям.

Депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров в своем Telegram позже подтвердил гибель Попова. Он отметил, что это было уже второе покушение на политика.