Реклама
Прямой эфир
Мир
Фон дер Ляйен возглавила рейтинг самых влиятельных женщин по версии Forbes
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после гибели экс-депутата парламента ЛНР
Мир
Протесты в Польше задержали поставки военного оборудования для ВСУ
Экономика
Силуанов назвал успешными первые итоги уплаты в РФ налога на сверхприбыль
Происшествия
В Подмосковье нашли труп бывшего нардепа рады Ильи Кивы
Происшествия
Три человека пострадали в Донецке из-за атаки БПЛА
Происшествия
Минздрав ЛНР сообщил о гибели человека при взрыве авто в Луганске
Общество
Пожар в петербургской консерватории ликвидирован
Мир
Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time
Экономика
Эксперт спрогнозировал дальнейшую переплату Евросоюза за газ
Политика
Путин завершил рабочий визит в ОАЭ и направляется в Эр-Рияд
Происшествия
В Донецке под обстрел ВСУ попал Буденновский район
Происшествия
Десятки автомобилей затопило из-за прорыва трубопровода в Уфе
Армия
Путин присвоил генеральские звания 60 российским офицерам
Экономика
Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $76 за баррель впервые с 6 июля

Минэкономики ФРГ усилило безопасность после беседы Хабека с пранкерами из РФ

В минэкономики ФРГ повысили безопасность после инцидента с пранкерами
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии повысило внутренние стандарты безопасности после телефонного разговора главы ведомства Роберта Хабека с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом заявила на брифинге представитель ведомства в среду, 6 декабря.

По ее словам, телефонный разговор состоялся в сентябре и был использован в качестве повода для анализа существующих внутренних стандартов безопасности и их повышения.

Представитель минэкономики ФРГ напомнила также, что звонивший Хабеку заявил, что является представителем Африканского союза и только после состоявшегося разговора ведомство получило информацию от спецслужб Германии о том, что это не соответствует действительности.

Она добавила, что «речь идет об очень коротком разговоре, об обмене мнениями общего характера», и подчеркнула, что «конфиденциальная информация не обсуждалась и не была озвучена» в ходе него, передает ТАСС.

Говорит президент: польский лидер Анджей Дуда пообщался с российскими пранкерами
В канцелярии главы государства признали подлинность разговора

Днем ранее пранкеры Кузнецов и Столяров опубликовали отрывок своего разговора с Хабеком. В разговоре с подставным африканским политиком, которым представились пранкеры, Хабек призвал «африканских коллег» присоединиться к давлению на Россию, чтобы возобновить продовольственную сделку, а также заявил, что Африке необходимо выступить против российских и китайских амбиций на континенте.

17 ноября Кузнецов, комментируя сообщение немецкой газеты Bild о том, что спецслужбы ФРГ предупредили своих политиков о возможных звонках от него и его напарника Столярова, заявил в комментарии «Известиям», что ему довольно забавно слышать, что немецкая разведка считает их дуэт угрозой для национальной безопасности Германии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023