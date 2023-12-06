Минэкономики ФРГ усилило безопасность после беседы Хабека с пранкерами из РФ

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии повысило внутренние стандарты безопасности после телефонного разговора главы ведомства Роберта Хабека с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом заявила на брифинге представитель ведомства в среду, 6 декабря.

По ее словам, телефонный разговор состоялся в сентябре и был использован в качестве повода для анализа существующих внутренних стандартов безопасности и их повышения.

Представитель минэкономики ФРГ напомнила также, что звонивший Хабеку заявил, что является представителем Африканского союза и только после состоявшегося разговора ведомство получило информацию от спецслужб Германии о том, что это не соответствует действительности.

Она добавила, что «речь идет об очень коротком разговоре, об обмене мнениями общего характера», и подчеркнула, что «конфиденциальная информация не обсуждалась и не была озвучена» в ходе него, передает ТАСС.

Днем ранее пранкеры Кузнецов и Столяров опубликовали отрывок своего разговора с Хабеком. В разговоре с подставным африканским политиком, которым представились пранкеры, Хабек призвал «африканских коллег» присоединиться к давлению на Россию, чтобы возобновить продовольственную сделку, а также заявил, что Африке необходимо выступить против российских и китайских амбиций на континенте.

17 ноября Кузнецов, комментируя сообщение немецкой газеты Bild о том, что спецслужбы ФРГ предупредили своих политиков о возможных звонках от него и его напарника Столярова, заявил в комментарии «Известиям», что ему довольно забавно слышать, что немецкая разведка считает их дуэт угрозой для национальной безопасности Германии.