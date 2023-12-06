В ГД уверены в повышении качества образования после отмены телефонов в школах

Заместитель комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов поддержал закон о введении запрета на использование телефонов и других электронных устройств в школах. В разговоре с «Известиями» 6 декабря он отметил, что такая мера нацелена на возрождение традиций классического образования, благодаря которому можно воспитать поколение вдумчивых людей.

«Нам нужно возродить славные традиции классического образования, которое гремело не только на всю страну, но и за ее пределами. Нужно поколение вдумчивых людей, настоящих патриотов своей страны, а гаджеты вряд ли воспитают усидчивость, сосредоточенность, нацеленность на результат», — считает парламентарий.

Он отметил, что электронные устройства только расхолаживают школьников, поскольку вместо того, чтобы обсуждать какие-то вещи и пытаться найти ответы на вопросы, исходя из своих собственных знаний, их можно подсмотреть в интернете

Также Спиридонов обратил внимание на важность уроков труда как для мальчиков, так и для девочек. Поскольку такие занятия учат их быть трудолюбивыми, хозяйственными и помогают ребятам в будущем быть готовыми к нормальной самостоятельной жизни.

В то же время первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов отметил, что своевременность данных поправок назрела давно и родительская общественность уже долгое время была обеспокоена тем, что дети проводят в телефонах даже свободное время.

«Хуже того, и учебное, переписываясь друг с другом или сидя в социальных сетях. Конечно, это неправильно, это подрывает усилия педагогов по образовательному процессу, но и, самое главное, не дает знания нашим детям», — заявил депутат.

Ранее 6 декабря Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об ограничении использования телефонов и других гаджетов в школах, а также о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах. Его авторами выступили депутаты от всех партийных фракций. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, «родители и учителя просили поддержать эту норму».

В октябре первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил с инициативой ограничить доступ учащихся к смартфонам на уроках. Он объяснял, что гаджеты могут использоваться на уроках в учебных целях, а в остальных случаях — нет.

Тогда же соавтор законопроекта председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина уточняла, что законопроект о запрете использования гаджетов во время уроков предполагает исключения. По ее словам, место хранения техники будет определять не Госдума, а профильное министерство.

Работа по ограничению использования школьниками гаджетов велась несколько лет. Так, в 2019 году Минпросвещения рекомендовало такие ограничения «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса».