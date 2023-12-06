МВД сообщило о задержании членов банды, в которую входили силовики

МВД России совместно с ФСБ и СК РФ задержало лидера и членов преступной группировки, которая на протяжении более 20 лет совершала тяжкие преступления в Москве, Московской и Калужской областях, Краснодарском крае и других субъектах РФ. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба МВД.

В сообщении отмечается, что сотрудники ведомства провели масштабные мероприятия по пресечению деятельности банды, действующей с 1998 года. Задержанный лидер долгое время проживал на территории Украины, но приезжал в РФ для координации деятельности банды. Весной 2023 года он и шесть участников преступной группировки были задержаны.

Еще восемь фигурантов задержаны по местам своего проживания 6 декабря. С ними проводятся следственные действия, указали в ведомстве.

«В состав банды вошли около 20 человек. Среди них — действующие сотрудники органов внутренних дел (в том числе подразделений специального назначения и Госавтоинспекции), военнослужащие внутренних войск и Вооруженных сил РФ, а также гражданские лица», — приводит пресс-служба слова официального представителя МВД Ирины Волк.

По данным следствия, членами группировки был убит советник министра путей сообщения РФ в 2002 году, похищен и убит владелец коммерческой компании в том же году. Кроме того, было совершено покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы РФ в 2003 году, а также другие убийства.

Все фигуранты обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества»), а также ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

По информации источника «Известий», среди задержанных — начальник штаба специального отряда быстрого реагирования «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных.

Об их преступлениях в составе банды правоохранительным органам рассказал бывший сотрудник МВД Алексей Чеботарев, задержанный 20 апреля этого года. Ему предъявлены обвинения в похищении и убийстве владельца Красногвардейского рынка в Москве и его сожительницы в 2004 году.

Ранее, 26 ноября, в Ростове-на-Дону был задержан 61-летний главарь казанской ОПГ «Кинопленка», участники которой совершили серию тяжких и особо тяжких преступлений в Казани, Буинске и Зеленодольском районе. Обвиняемый имеет отношение к убийству трех человек и покушении на двоих человек, рассказали в СК.