Реклама
Прямой эфир
Мир
Фон дер Ляйен возглавила рейтинг самых влиятельных женщин по версии Forbes
Экономика
Греф заявил об отсутствии предпосылок для изменения курса рубля
Мир
Протесты в Польше задержали поставки военного оборудования для ВСУ
Экономика
Силуанов назвал успешными первые итоги уплаты в РФ налога на сверхприбыль
Мир
В Чехии и на Украине задержаны укравшие $6 млн интернет-мошенники
Мир
Захарова пошутила о способах поиска средств США для помощи Киеву
Происшествия
Минздрав ЛНР сообщил о гибели человека при взрыве авто в Луганске
Общество
Пожар в петербургской консерватории ликвидирован
Мир
Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time
Экономика
Эксперт спрогнозировал дальнейшую переплату Евросоюза за газ
Мир
Путин и Раиси на переговорах в Москве обсудят двустороннее сотрудничество
Мир
В США указали на потерю Зеленским уверенности из-за провалов и больших потерь ВСУ
Мир
Алиев обвинил Борреля во лжи о 150 тыс. беженцев из Карабаха
Армия
Путин присвоил генеральские звания 60 российским офицерам
Общество
Скончалась художник мультфильма «Котенок по имени Гав» Наталья Богомолова

МВД сообщило о задержании членов банды, в которую входили силовики

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД России совместно с ФСБ и СК РФ задержало лидера и членов преступной группировки, которая на протяжении более 20 лет совершала тяжкие преступления в Москве, Московской и Калужской областях, Краснодарском крае и других субъектах РФ. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба МВД.

В сообщении отмечается, что сотрудники ведомства провели масштабные мероприятия по пресечению деятельности банды, действующей с 1998 года. Задержанный лидер долгое время проживал на территории Украины, но приезжал в РФ для координации деятельности банды. Весной 2023 года он и шесть участников преступной группировки были задержаны.

Еще восемь фигурантов задержаны по местам своего проживания 6 декабря. С ними проводятся следственные действия, указали в ведомстве.

«В состав банды вошли около 20 человек. Среди них — действующие сотрудники органов внутренних дел (в том числе подразделений специального назначения и Госавтоинспекции), военнослужащие внутренних войск и Вооруженных сил РФ, а также гражданские лица», — приводит пресс-служба слова официального представителя МВД Ирины Волк.

По данным следствия, членами группировки был убит советник министра путей сообщения РФ в 2002 году, похищен и убит владелец коммерческой компании в том же году. Кроме того, было совершено покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы РФ в 2003 году, а также другие убийства.

Все фигуранты обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества»), а также ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

По информации источника «Известий», среди задержанных — начальник штаба специального отряда быстрого реагирования «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных.

Об их преступлениях в составе банды правоохранительным органам рассказал бывший сотрудник МВД Алексей Чеботарев, задержанный 20 апреля этого года. Ему предъявлены обвинения в похищении и убийстве владельца Красногвардейского рынка в Москве и его сожительницы в 2004 году.

Из военных в киллеры: задержаны участники банды, основанной силовиками
Их подозревают в причастности к убийству советника министра

Ранее, 26 ноября, в Ростове-на-Дону был задержан 61-летний главарь казанской ОПГ «Кинопленка», участники которой совершили серию тяжких и особо тяжких преступлений в Казани, Буинске и Зеленодольском районе. Обвиняемый имеет отношение к убийству трех человек и покушении на двоих человек, рассказали в СК.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023