Воспитанников детсада в Тюмени отправили мыть унитазы

В Тюмени в одном из детских садов воспитанников за непослушание заставили мыть унитазы. Родителей подобное «дежурство» возмутило, сообщила местная жительница в сообществе «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

«Мальчикам выдали перчатки, ершики и средства. Также в обязанности воспитанников входят уборка в группе и смена постельного белья. <…> Родители очень обеспокоены за психологическое состояние детей», — рассказала женщина, ее цитату приводит ИА «Ура.ру».

К посту также приложили запись разговора одного из родителей с сотрудницей детского сада. Там сообщается, что малышам предложили в качестве игры убраться в группе, в частности, помыть унитазы детским мылом и ершиками. Работница дошкольного учреждения утверждала, что детей не заставляли это делать, они могли отказаться.

В мэрии рассказали, что в детсаду проводится проверка. При выявлении фактов непедагогичного поведения виновных накажут. Информацию в посте взял на контроль департамент образования областной столицы. При необходимости психологи детсада окажут помощь детям.