Реклама
Прямой эфир
Мир
Фон дер Ляйен возглавила рейтинг самых влиятельных женщин по версии Forbes
Экономика
Греф заявил об отсутствии предпосылок для изменения курса рубля
Мир
Протесты в Польше задержали поставки военного оборудования для ВСУ
Экономика
Силуанов назвал успешными первые итоги уплаты в РФ налога на сверхприбыль
Мир
В Чехии и на Украине задержаны укравшие $6 млн интернет-мошенники
Мир
Захарова пошутила о способах поиска средств США для помощи Киеву
Происшествия
Минздрав ЛНР сообщил о гибели человека при взрыве авто в Луганске
Общество
Пожар в петербургской консерватории ликвидирован
Мир
Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time
Экономика
Эксперт спрогнозировал дальнейшую переплату Евросоюза за газ
Мир
Путин и Раиси на переговорах в Москве обсудят двустороннее сотрудничество
Мир
В США указали на потерю Зеленским уверенности из-за провалов и больших потерь ВСУ
Мир
Алиев обвинил Борреля во лжи о 150 тыс. беженцев из Карабаха
Армия
Путин присвоил генеральские звания 60 российским офицерам
Общество
Скончалась художник мультфильма «Котенок по имени Гав» Наталья Богомолова

Rmf узнало новые подробности о взрыве в штаб-квартире полиции Польши

Rmf: из кабинета главы польской полиции после взрыва изъяты три гранатомета
0
Фото: Krzysztof Brejza
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три гранатомета и алкоголь были изъяты следователями в кабинете шефа польской полиции генерала Ярослава Шимчика после взрыва в этом помещении в декабре прошлого года. Об этом 6 декабря сообщило радио Rmf.

Ранее сообщалось, что после ЧП из кабинета Шимчика изъяли два гранатомета. Тогда уточнялось, что генерал привез их с Украины. Теперь следствие выясняет, как в кабинете генерала появился третий гранатомет.

Кроме того, по данным радиостанции, возле выстрелившего гранатомета были обнаружены три бутылки со спиртным. Они были закрыты и, по предварительным данным, также являлись подарком украинцев.

Также уточняется, что Шимчик может уйти в отставку. Имя его преемника пока не называется. Генерал руководил полицией Польши с 2016 года.

Ярослав Шимчик стал героем скандала в декабре прошлого года, когда в штаб-квартире полиции Польши взорвался полученный на Украине подарок. Как позже генерал рассказал газете Rzeczpospolita, после встречи с главой украинской полиции Игорем Клименко в Киеве они обменялись подарками.

Гость в горле: в Польше растет недовольство украинскими беженцами
Местным жителям не нравится, что переселенцы навязывают им свои принципы

В результате взрыва шеф польской полиции получил ранения и был госпитализирован. Также пострадал гражданский сотрудник главного управления национальной полиции страны. В январе 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал произошедшее несчастным случаем.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023