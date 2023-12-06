Rmf узнало новые подробности о взрыве в штаб-квартире полиции Польши

Три гранатомета и алкоголь были изъяты следователями в кабинете шефа польской полиции генерала Ярослава Шимчика после взрыва в этом помещении в декабре прошлого года. Об этом 6 декабря сообщило радио Rmf.

Ранее сообщалось, что после ЧП из кабинета Шимчика изъяли два гранатомета. Тогда уточнялось, что генерал привез их с Украины. Теперь следствие выясняет, как в кабинете генерала появился третий гранатомет.

Кроме того, по данным радиостанции, возле выстрелившего гранатомета были обнаружены три бутылки со спиртным. Они были закрыты и, по предварительным данным, также являлись подарком украинцев.

Также уточняется, что Шимчик может уйти в отставку. Имя его преемника пока не называется. Генерал руководил полицией Польши с 2016 года.

Ярослав Шимчик стал героем скандала в декабре прошлого года, когда в штаб-квартире полиции Польши взорвался полученный на Украине подарок. Как позже генерал рассказал газете Rzeczpospolita, после встречи с главой украинской полиции Игорем Клименко в Киеве они обменялись подарками.

В результате взрыва шеф польской полиции получил ранения и был госпитализирован. Также пострадал гражданский сотрудник главного управления национальной полиции страны. В январе 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал произошедшее несчастным случаем.