Президент Украины Владимир Зеленский не принял участие в брифинге по заседанию конгресса США, где произошли разногласия по поводу дальнейшей поддержки Киева, потому что «ситуация изменилась». Так объяснил решение главы государства 6 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Это военный конфликт, ситуация меняется. Но я думаю, что он (Зеленский. — Ред.) благодарен и воспользуется этой возможностью в следующий раз, когда она представится», — прокомментировал он журналистам Fox News.

При этом глава минобороны не смог прямо ответить на вопрос о том, уверен ли он на фоне разногласий республиканцев и демократов в конгрессе, что Соединенные Штаты выделят новый пакет финансовой помощи Украине.

Умеров только заметил, что «на 100% уверен» в том, что США и Украина вместе защищают интересы двух стран, и такая поддержка Киеву действительно необходима.

Зеленский 5 декабря должен был обратиться по видеосвязи к американским сенаторам во время закрытого брифинга с просьбой одобрить финансовую помощь киевскому режиму. Однако позже отказался от выступления. Тогда же депутат украинского парламента Александра Устинова заявила, что президент не стал участвовать в брифинге якобы по ряду причин, в том числе из-за ожидаемого провала голосования по новому пакету помощи Украине и Израилю.

Как заявил руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, у Украины без одобрения помощи стране в конгрессе США существует «большой риск» потерпеть поражение в конфликте. Он отметил, что если Соединенные Штаты решат отложить перевод очередной суммы денег, то ситуация Украины в конфликте не поменяется.

В свою очередь, руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге заявил, что США в ближайшие недели исчерпают средства для поддержки Украины. Он подчеркнул, что администрация Соединенных Штатов уже использовала более 97% выделенных на финансирование киевского режима средств.

Американский журнал Newsweek 6 декабря отметил, что Зеленский в последнее время терпит одни неудачи и находится в очень тяжелом положении по всем фронтам.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.