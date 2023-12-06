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В Тюмени спасли уснувшего в сугробе пьяного мужчину

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В Тюмени спасли молодого мужчину, который уснул в сугробе в состоянии алкогольного опьянения. Медиков вызвали неравнодушные прохожие, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения в среду, 6 декабря.

Инцидент произошел днем ранее в 22:20. Горожане обнаружили в сугробе нетрезвого мужчину и сразу вызвали скорую помощь. Через восемь минут на место прибыла бригада медиков, которым 28-летний пациент пожаловался на озноб и слабость. Он также сообщил, что уснул на морозе, поскольку употреблял спиртные напитки. Пострадавшего доставили в больницу с общим переохлаждением, пишет ИА «Ура.ру».

В депздраве добавили, что с 4 по 6 декабря в областной столице стояли сильные морозы и медики оказали помощь еще двум жителям, пострадавшим от холода. Так, 4 декабря пьяный 56-летний мужчина обморозил обе кисти, когда пытался открыть дверь своего дома. Пострадавшего доставили в больницу.

Еще один похожий случай произошел в самый морозный день — 6 декабря. 16-летняя девушка шла по улице без варежек и разговаривала по телефону. В какой-то момент подросток почувствовала боль и онемение в кисти. Она зашла в магазин и попросила вызвать скорую помощь. Прибывшие на место медики диагностировали у несовершеннолетней обморожение пальцев первой и второй степени и отвезли ее в больницу.

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