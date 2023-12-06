Врач предупредила об опасности быстрого похудения к Новому году

Желание быстро похудеть к Новому году может привести к серьезным последствиям для организма, в том числе к проблемам с печенью и желудочно-кишечным трактом. Об этом в среду, 6 декабря, сообщила врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина.

Он уточнила, что быстрое снижение веса всегда вызывает в организме сильный стресс, который в свою очередь увеличивает уязвимость человека к вирусам и бактериям окружающей среды.

Кроме того, при быстром похудении часто могут смещаться или опускаться внутренние органы, особенно это касается почек. Специалист подчеркнула, что этот парный орган поддерживается при помощи жировой капсулы и мышц, а резкое снижение веса лишает их каркаса, вследствие чего почки могут опуститься на уровень таза.

«Может произойти сбой и в работе кишечника, что вызовет запоры или диарею. Кроме того, быстрые диеты сопровождаются распадом большего количества жировых клеток, утилизация которых может быть замедлена. Это в свою очередь приводит к появлению симптомов интоксикации организма», — заявила Ладыгина в беседе с «Лентой.ру».

Ладыгина подчеркнула, что врачи не рекомендуют быстро снижать вес, лучшими решениями для организма являются знание меры, постоянное соблюдение правильного питания и постепенное похудение, не вызывающее стресс у организма.

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