Востоковед оценил отношения между Россией и Арменией

Военная риторика Армении создает ненужную напряженность в отношениях с РФ. Как отметил в беседе с «Известиями» 6 декабря эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов, это происходит на фоне активизации отношений с Западом.

«Это происходит на фоне активизации отношений с Западом, прежде всего с Францией, которая начала поставку БТР (бронетранспортеров. — Ред.), еще каких-то видов оружия для Армении. Хотя непонятно, зачем это оружие, потому что объемы, поставки, качество этого оружия, особенно в свете событий на Украине, демонстрируют, что для укрепления Арменией своей обороноспособности понадобятся годы», — подчеркнул Тарасов.

По словам эксперта, военная риторика, которая сегодня исходит от Еревана, создает абсолютно ненужную напряженность в отношениях с Москвой и является блефом.

«Это просто блеф с целью показать России, что Армения является единственным форпостом РФ на Кавказе и что Россия якобы не выполнила свои обязательства по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — Ред.) в период, когда Азербайджан проводил военные операции. Сейчас Ереван якобы ищет другого партнера, который мог бы заменить Москву», — добавил Тарасов.

Однако востоковед подчеркнул, что Россия в действительности присутствует в Армении, имея военные базы и миротворцев, когда в то же время со стороны Запада в отношении Еревана звучат только заявления и частичные поставки вооружений, не имеющие особой значимости.

Ранее, 4 декабря, замминистра обороны Армении Грачья Саркисян заявил на брифинге, что власти республики отказались подавать в суд иск против России из-за поставок ранее оплаченного оружия. Это заявление прозвучало после того того, как 24 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российскую сторону в якобы затягивании Россией поставок вооружения.

Комментируя слова главы минобороны Армении, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва приветствует намерение Еревана решить вопрос о поставках российского оружия в духе партнерства.