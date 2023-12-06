Реклама
Прямой эфир
Мир
Фон дер Ляйен возглавила рейтинг самых влиятельных женщин по версии Forbes
Экономика
Греф заявил об отсутствии предпосылок для изменения курса рубля
Мир
Великобритания расширила список санкций против России на 46 позиций
Экономика
Силуанов назвал успешными первые итоги уплаты в РФ налога на сверхприбыль
Мир
В Чехии и на Украине задержаны укравшие $6 млн интернет-мошенники
Мир
Спикеры рады и палаты представителей конгресса США обсудили помощь Украине
Общество
МВД задержало лидера причастной к убийству советника министра ОПГ
Общество
Пожар в петербургской консерватории ликвидирован
Мир
Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time
Мир
Американский политолог рассказал о планах США в отношении Зеленского
Мир
Путин и Раиси на переговорах в Москве обсудят двустороннее сотрудничество
Мир
В США указали на потерю Зеленским уверенности из-за провалов и больших потерь ВСУ
Мир
Алиев обвинил Борреля во лжи о 150 тыс. беженцев из Карабаха
Армия
Путин присвоил генеральские звания 60 российским офицерам
Общество
Скончалась художник мультфильма «Котенок по имени Гав» Наталья Богомолова

В Киеве признали невозможность открытия в настоящее время аэропорта Борисполь

Подоляк признал, что пока рано говорить об открытии аэропорта Борисполь
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Открытие международного аэропорта Борисполь является желанной, но пока мало осуществимой целью. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в среду, 6 декабря.

По его словам, вопрос открытия воздушной гавани может обсуждаться, может происходить подготовка к этому, но вопросы безопасности должны быть превыше всего.

«Вопросы безопасности должны быть более объемно и более существенно решены», — заявил Подоляк в эфире украинской телепрограммы «Аргумент».

Он отметил, что «если можно будет решить вопрос безопасности, тогда можно будет разговаривать о той или иной логистике, в том числе логистике воздушных перевозок».

«Украина называет нас агрессором, но благополучно кассирует деньги за транзит»
На Евразийском экономическом форуме Путин прокомментировал поставки газа и оценил потенциал развития стран ЕАЭС

1 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что международный аэропорт Борисполь, расположенный в Киевской области, скоро вновь откроется и сможет отправлять и принимать воздушные суда, передавала «Газета.Ru».

Работа аэропорта Борисполя была приостановлена в феврале 2022 года. Из-за боевых действий полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Украины оказались под запретом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023