В Киеве признали невозможность открытия в настоящее время аэропорта Борисполь

Открытие международного аэропорта Борисполь является желанной, но пока мало осуществимой целью. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в среду, 6 декабря.

По его словам, вопрос открытия воздушной гавани может обсуждаться, может происходить подготовка к этому, но вопросы безопасности должны быть превыше всего.

«Вопросы безопасности должны быть более объемно и более существенно решены», — заявил Подоляк в эфире украинской телепрограммы «Аргумент».

Он отметил, что «если можно будет решить вопрос безопасности, тогда можно будет разговаривать о той или иной логистике, в том числе логистике воздушных перевозок».

1 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что международный аэропорт Борисполь, расположенный в Киевской области, скоро вновь откроется и сможет отправлять и принимать воздушные суда, передавала «Газета.Ru».

Работа аэропорта Борисполя была приостановлена в феврале 2022 года. Из-за боевых действий полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Украины оказались под запретом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.