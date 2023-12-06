МВД сообщило о задержании членов банды, в которую входили силовики

Полицейские, а также сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ задержали лидера и членов организованной преступной группировки (ОПГ), которая совершала тяжкие и особо тяжкие преступления с 1998 года на территории столичного региона, Калужской области, Красноярского края и других регионов. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба МВД.

Банду основали в конце 1990-х годов, руководил преступной деятельностью бывший российский военнослужащий и сотрудник Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД. Второй главарь банды в 2006 году погиб в ДТП.

В состав банды входило около 20 человек: действующие сотрудники МВД, служащие внутренних войск и вооруженных сил, а также гражданские лица.



В марте и апреле 2023 года силовики задержали лидера и шесть активных членов банды, еще восемь подозреваемых задержали по местам жительства.

В ноябре текущего года в отношении задержанных возбудили уголовное дело о бандитизме. Фигуранты арестованы и находятся в московских СИЗО.

Лидер банды жил на Украине, где имеет вид на жительство. Действия сообщников он координировал во время визитов в Россию. Среди предъявленных задержанным обвинений: убийства, разбой, умышленное уничтожение чужого имущества и незаконный сбыт оружия.

По данным правоохранителей, бандиты совершили несколько десятков преступлений. Так, они подозреваются в том, что убили в 2002 году в Одинцово советника министра путей сообщения России, в том же году похитили и убили в Москве бизнесмена и его бухгалтера.

Ранее, 26 ноября, в Ростове-на-Дону был задержан 61-летний главарь казанской ОПГ «Кинопленка», участники которой совершили серию тяжких и особо тяжких преступлений в Казани, Буинске и Зеленодольском районе. Обвиняемый имеет отношение к убийству трех человек и покушениям на двоих.