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МВД сообщило о задержании членов банды, в которую входили силовики

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Полицейские, а также сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ задержали лидера и членов организованной преступной группировки (ОПГ), которая совершала тяжкие и особо тяжкие преступления с 1998 года на территории столичного региона, Калужской области, Красноярского края и других регионов. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба МВД.

Банду основали в конце 1990-х годов, руководил преступной деятельностью бывший российский военнослужащий и сотрудник Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД. Второй главарь банды в 2006 году погиб в ДТП.

В состав банды входило около 20 человек: действующие сотрудники МВД, служащие внутренних войск и вооруженных сил, а также гражданские лица.

В марте и апреле 2023 года силовики задержали лидера и шесть активных членов банды, еще восемь подозреваемых задержали по местам жительства.

В ноябре текущего года в отношении задержанных возбудили уголовное дело о бандитизме. Фигуранты арестованы и находятся в московских СИЗО.

Лидер банды жил на Украине, где имеет вид на жительство. Действия сообщников он координировал во время визитов в Россию. Среди предъявленных задержанным обвинений: убийства, разбой, умышленное уничтожение чужого имущества и незаконный сбыт оружия.

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По данным правоохранителей, бандиты совершили несколько десятков преступлений. Так, они подозреваются в том, что убили в 2002 году в Одинцово советника министра путей сообщения России, в том же году похитили и убили в Москве бизнесмена и его бухгалтера.

Ранее, 26 ноября, в Ростове-на-Дону был задержан 61-летний главарь казанской ОПГ «Кинопленка», участники которой совершили серию тяжких и особо тяжких преступлений в Казани, Буинске и Зеленодольском районе. Обвиняемый имеет отношение к убийству трех человек и покушениям на двоих.

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