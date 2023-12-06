Путин и Раиси на переговорах в Москве обсудят двустороннее сотрудничество

Переговоры президента РФ Владимира Путина с иранским коллегой Эбрахимом Раиси пройдут в Москве 7 декабря, лидеры стран обсудят двустороннее сотрудничество. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику», — сказано в сообщении, опубликованном в среду, 6 декабря, на сайте ведомства.

Как указывает пресс-служба Кремля, Путин и Раиси обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.

Накануне, 5 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров 5 декабря провел встречу с иранским коллегой Xоссейном Амиром Абдоллахианом, в рамках которой они обсудили ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Также в тот день в Москве министры подписали документ о противодействии санкциям. Переговоры прошли на встрече глав МИД прикаспийских государств: России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана.

В тот день информагентство Tasnim News Agency сообщило, что Раиси 7 декабря посетит столицу РФ с официальным однодневным визитом. Уточнялось, что в Москве состоятся двусторонние консультации, в том числе по экономическому взаимодействию, и будут затронуты региональные и международные вопросы.