Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах

Госдума в среду, 6 декабря, приняла в окончательном, III чтении закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Документ запрещает пользоваться гаджетами во время уроков, за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью учащихся или преподавателей.

Авторами поправок в законодательства выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и руководителями всех думских фракций.

Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов отметил в разговоре с «Известиями», что актуальность поправок назрела давно. Он уточнил, что, уделяя внимание гаджетам, школьники подрывают усилия учителей по образовательному процессу.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов добавил, что нововведение нацелено на возрождение традиций классического образования.

В октябре соавтор законопроекта председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина уточняла, что законопроект о запрете использования гаджетов во время уроков предполагает исключения.

Работа по ограничению использования школьниками гаджетов велась несколько лет. Еще в 2019 году Минпросвещения рекомендовало такие ограничения «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса».