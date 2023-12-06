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В Чехии и на Украине задержаны укравшие $6 млн интернет-мошенники

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Фото: Global Look Press/Bodo Schackow
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Правоохранительные органы Чехии и Украины совместными усилиями задержали членов двух группировок интернет-мошенников, которые украли у посетителей маркетплейсов в Сети около 123 млн крон (примерно $6 млн). Об этом 6 декабря сообщил глава чешского Национального центра борьбы с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью Бржетислав Брейха.

«Полиция разбила две преступные группировки интернет-мошенников. Обвинения выдвинуты против десятков их участников в Чехии и на Украине. Принципиально значимая часть операции была проведена на Украине. В этой стране мошенники создали call-центр, через который осуществляли связь со своими жертвами», — рассказал Брейха на пресс-конференции.

Полиции удалось установить, что злоумышленники создавали в интернете ложные торговые сайты и занимались воровством персональных данных их посетителей. В ходе обысков у участников преступных группировок изъяли телефоны, компьютеры, автомобили и денежные средства (более $200 тыс).

Кроме того, в Чехии была задержана женщина, которая возглавляла одну из группировок. Как отметил Брейха, злоумышленница согласилась сотрудничать со следствием. Ей назначили наказание в виде 5,5 года тюрьмы, а также штраф в размере 5 млн крон (около $225 тыс.).

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До этого, 14 апреля, в генеральной прокуратуре Украины сообщали, что в украинском Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) ликвидирована сеть мошеннических call-центров, работники которой обманули абонентов из Чехии на 65 млн чешских крон (более чем на $3 млн). Отмечалось, что в штате мошеннической структуры было более 20 сотрудников, включая иностранцев.

Годом ранее сообщалось, что российские военнослужащие нашли в освобожденном Бердянске Запорожской области брошенный украинскими мошенниками call-центр, из которого обманывали россиян. В помещении были также обнаружены инструкции, пошагово объясняющие, как обманывать своих жертв.

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