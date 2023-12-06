Путин присвоил генеральские звания 60 российским офицерам

Президент РФ Владимир Путин в среду, 6 декабря, присвоил генеральские звания более чем 60 российским офицерам. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Так, звания от генерал-лейтенанта до генерал-майора и соответствующие им флотские звания вице-адмирала и контр-адмирала были присвоены офицерам Вооруженных сил (ВС) РФ, Федеральной пограничной службы (ФПС), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и Росгвардии.

Месяцем ранее, в начале ноября, президент РФ присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой войск «Восток» в зоне спецоперации Андрею Кузьменко. Тогда же еще три офицера получили звания генерал-лейтенанта и еще 11 — генерал-майора.

Кроме того, Путин присвоил почетное наименование гвардейской 16-й отдельной Хинганской, 35-й Таллинской ордена Красной Звезды и 297-й зенитно-ракетной бригадам «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».