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Глава минобороны Украины рассказал о плане Киева на 2024 год

Глава минобороны Украины Умеров: у Киева есть план действий на 2024 год
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Фото: TASS/ANDRII NESTERENKO
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У Украины есть план боевых действий на 2024 год. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров в интервью телеканалу Fox News в среду, 6 декабря.

Помимо этого он заявил, что задачи на следующий год определены. Однако он не уточнил, в чем именно они заключаются.

«Оборонное планирование предусматривает оборонительные операции, контрнаступательные и наступательные операции», — сказал он.

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Накануне, 5 декабря, руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, говоря о планах боевых действий, заявил, что военные намерены «комбинировать оборону с отдельными наступательными операциями по некоторым направлениям».

Ранее, 1 декабря, украинский лидер сообщил, что ВСУ начнут возводить оборонительные сооружения от Донбасса до территории Западной Украины. По его словам, фортификационные сооружения появятся на авдеевском, марьинском и купянско-лиманском направлениях. Кроме того, таким же образом будут укреплены регионы, граничащие с РФ и Белоруссией.

Как отметил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук, переход Украины к обороне указывает на слабость армии. Он добавил, что словами о планах создания укреплений Зеленский фактически перечеркнул контрнаступление и заявил, что государство наступать больше не может.

27 ноября газета The Wall Street Journal указала, что ряд западных чиновников опасается, что Киев может потерпеть крах в зоне спецоперации уже этой зимой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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