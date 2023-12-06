Реклама
Прямой эфир
Мир
Фон дер Ляйен возглавила рейтинг самых влиятельных женщин по версии Forbes
Экономика
Греф заявил об отсутствии предпосылок для изменения курса рубля
Мир
Великобритания расширила список санкций против России на 46 позиций
Экономика
Силуанов назвал успешными первые итоги уплаты в РФ налога на сверхприбыль
Мир
В Чехии и на Украине задержаны укравшие $6 млн интернет-мошенники
Мир
Спикеры рады и палаты представителей конгресса США обсудили помощь Украине
Общество
МВД задержало лидера причастной к убийству советника министра ОПГ
Общество
Пожар в петербургской консерватории ликвидирован
Мир
Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time
Мир
Американский политолог рассказал о планах США в отношении Зеленского
Мир
Путин и Раиси на переговорах в Москве обсудят двустороннее сотрудничество
Мир
В США указали на потерю Зеленским уверенности из-за провалов и больших потерь ВСУ
Мир
Алиев обвинил Борреля во лжи о 150 тыс. беженцев из Карабаха
Армия
Путин присвоил генеральские звания 60 российским офицерам
Общество
Скончалась художник мультфильма «Котенок по имени Гав» Наталья Богомолова

Греф заявил об отсутствии предпосылок для изменения курса рубля

Греф заявил, что не видит большого потенциала для укрепления или ослабления рубля
0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На данный момент нет большого потенциала для укрепления рубля, однако сильного ослабления российской валюты не ожидается. Об этом 6 декабря заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в рамках Дня инвестора.

«Я уже говорил, что есть фундаментальная история. В моменте фундаментальная стоимость рубля находится около 90 рублей за доллар, плюс-минус. Никогда нельзя предсказать — у нас рыночный курс рубля. Поэтому мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим и большого потенциала, чтобы рубль сильно ослаб», — сообщил Греф.

Он сообщил, что Сбербанк исследовал импорт и экспорт и при сложившемся торговом балансе. Его эксперты предположили, что курс рубля кажется более или менее сбалансированным. Также он сообщил, что предсказывать курс рубля, особенно в текущих условиях повышенной волатильности, «дело неблагодарное».

Заметно укрепился: рубль вошел в устойчивый коридор
Какие факторы будут влиять на российскую валюту до конца года

Ранее, 5 декабря, курс доллара на Московской бирже впервые с 13 ноября поднялся выше 92 рублей. По словам управляющего директора по инвестициям УК ПСБ Николая Ряскова, в дальнейшем курс американской валюты может вырасти на 1,10 рубля — до 92,03 рубля, а европейской (евро) — на 1,12 рубля, составляя 99,62 рубля.

13 ноября финансовый эксперт Владимир Григорьев спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля. Специалист выразил мнение, что тенденция медленного, но верного движения доллара и евро вниз продолжится после указа президента России Владимира Путина об ограничении валютной выручки экспортерами. Эксперт предположил, что до конца года курс составит 90 рублей за доллар и 96–97 рублей за евро.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023