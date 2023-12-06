Греф заявил об отсутствии предпосылок для изменения курса рубля

На данный момент нет большого потенциала для укрепления рубля, однако сильного ослабления российской валюты не ожидается. Об этом 6 декабря заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в рамках Дня инвестора.

«Я уже говорил, что есть фундаментальная история. В моменте фундаментальная стоимость рубля находится около 90 рублей за доллар, плюс-минус. Никогда нельзя предсказать — у нас рыночный курс рубля. Поэтому мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим и большого потенциала, чтобы рубль сильно ослаб», — сообщил Греф.

Он сообщил, что Сбербанк исследовал импорт и экспорт и при сложившемся торговом балансе. Его эксперты предположили, что курс рубля кажется более или менее сбалансированным. Также он сообщил, что предсказывать курс рубля, особенно в текущих условиях повышенной волатильности, «дело неблагодарное».

Ранее, 5 декабря, курс доллара на Московской бирже впервые с 13 ноября поднялся выше 92 рублей. По словам управляющего директора по инвестициям УК ПСБ Николая Ряскова, в дальнейшем курс американской валюты может вырасти на 1,10 рубля — до 92,03 рубля, а европейской (евро) — на 1,12 рубля, составляя 99,62 рубля.

13 ноября финансовый эксперт Владимир Григорьев спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля. Специалист выразил мнение, что тенденция медленного, но верного движения доллара и евро вниз продолжится после указа президента России Владимира Путина об ограничении валютной выручки экспортерами. Эксперт предположил, что до конца года курс составит 90 рублей за доллар и 96–97 рублей за евро.