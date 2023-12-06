Совфед 7 декабря рассмотрит назначение выборов президента на 17 марта 2024 года

Конституционный комитет Совета Федерации предложил верхней палате парламента на заседании 7 декабря рассмотреть проект постановления о проведении выборов президента РФ 17 марта 2024 года. Об этом 6 декабря рассказал глава комитета Андрей Клишас во время заседания.

«У нас 7 декабря начинает течь срок, когда мы можем назначить выборы президента. <....> Можно не откладывать и завтра на пленарном заседании этот вопрос рассмотреть», —подчеркнул он.

Также в среду стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ 8 декабря проведет первое официальное заседание, посвященное старту президентской кампании, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

Ранее, 21 ноября, Памфилова заявила, что в России и за ее границами началась кампания против предстоящих президентских выборов в стране. Она подчеркнула, что в 2020 году во время голосования по поправкам в Конституцию систему также пытались взорвать изнутри, но она выдержала.

15 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что любые попытки вмешательства в российские выборы будут пресекаться. Речь, в частности, идет о попытках внешнего и внутреннего воздействия, а также о давлении на избирательный процесс.