Карта спецоперации на Украине 6 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, на купянском направлении отражены пять атак ВСУ в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и озера Лиман. Потери противника составили до 140 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица М119 производства США.

На краснолиманском направлении отражена атака нацгвардии ВСУ в районе Григоровки ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки Dana чешского производства.

На донецком направлении отражены две атаки ВСУ в районах Белогоровки ЛНР и Кирово ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки, Майорска, Андреевки и Марьинки ДНР. Потери противника составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На южнодонецком направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Новомихайловки и Макаровки ДНР. Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

На запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Работино и Лукьяновского ДНР. Потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.

На херсонском направлении нанесено поражение противнику в районах Качкаровки, Веселого и Гавриловки Херсонской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 549 самолетов, 257 вертолетов, 9541 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 840 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7253 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15 986 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».