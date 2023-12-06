Нейросети помогут найти информацию в архивах «Вечерней Москвы» за 100 лет

В честь столетнего юбилея газеты «Вечерняя Москва» в сервисе «Яндекса» «Поиск по архивам» появился полный оцифрованный архив издания.

Журналисты, историки и все заинтересованные пользователи не только получат свободный доступ к более чем 30 тыс. номеров газеты, но и смогут легко находить в них информацию с помощью текстовых запросов. Например, в каком году число автомобилей в Москве достигло 4,4 тыс., в скольких магазинах столицы в 1943-м можно было купить горячий кофе и почему в 60-х врачебные халаты и простыни в больницах стали делать зелеными.

Проект реализован в рамках партнерства «Яндекса» с «Вечерней Москвой» и Национальной электронной библиотекой (НЭБ), которая агрегирует и предоставляет пользователям в цифровом формате документы из фондов российских библиотек. Архив «Вечерней Москвы» поступил в НЭБ из фондов Российской государственной библиотеки.

Чтобы реализовать поиск по архивам «Вечерней Москвы», была использована технология распознавания текста. Нейросеть специальным образом адаптировали для работы с версткой газетных страниц. Она может распознавать текст на огромных полосах, часто набранных мелким шрифтом на специфической бумаге низкой плотности, со множеством колонок, врезок и рекламных блоков. На каждой из 170 тыс. страниц архива «Вечерней Москвы» нейросеть выделила десятки, а иногда и сотни блоков: заголовки, абзацы, врезки, а затем превратила их содержимое в текст.

На сайте проекта пользователи могут принять участие в викторине: увидеть статьи «Вечерней Москвы» и попробовать угадать, в каком году они были опубликованы.