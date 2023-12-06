Госдума приняла закон, ограничивающий использование телефонов в школе

Госдума в среду, 6 декабря, на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект о запрете использования школьниками на уроках мобильных телефонов и планшетов с SIM-картами даже в образовательных целях, а также о введении урока труда (технологии) в начальных и средних классах школы.

Закон вступит в силу в день его официального опубликования, кроме нормы об обязательном уроке труда.

Как следует из документа, школьники не должны «пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий», за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровья обучающихся или работников образовательной организации.

В принятой в ноябре в первом чтении редакции законопроекта речь шла о том, что использование смартфонов на уроках допускается в учебных целях, а также в экстренных случаях.

Документ в октябре был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

В октябре соавтор законопроекта — председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина — отмечала, что законопроект о запрете использования школьниками гаджетов во время уроков предполагает исключения. По ее словам, место хранения техники будет определять не Госдума, а профильное министерство.