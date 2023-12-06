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Самолет МЧС РФ доставил 27,5 т гумпомощи для жителей сектора Газа

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Самолет МЧС РФ доставил 27,5 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом в среду, 6 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

«Всего 13 рейсами авиации МЧС России уже доставлено 315 т гуманитарного груза для населения сектора Газа», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Ил-76 чрезвычайного ведомства приземлился в Египте, где гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят ее населению анклава. Этим рейсом в Газу отправили матрасы, одеяла, средства личной гигиены, продукты, детское питание.

«В секторе Газа ситуация уже напоминает гуманитарную катастрофу»
Представительство РФ при Палестинской национальной администрации — о числе россиян в анклаве, их эвакуации и обстановке в зоне конфликта

Днем ранее во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) заявили, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за активизировавшихся ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Представитель Международного чрезвычайного фонда помощи детям при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер сообщил, что в регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. Он подчеркнул, что никаких зон безопасности в настоящее время создать в секторе Газа невозможно.

Тогда же лидеры стран членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) договорились дополнительно выделить более $1,6 млрд на восстановление сектора Газа. Кроме того, было решено направлять двустороннюю помощь как в натуральной, так и финансовой форме, а также неофициальную помощь.

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС истекло 1 декабря в 07:00 (08:00 мск). Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

1 декабря Израиль заявил о том, что боевики ХАМАС нарушили перемирие и открыли огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе, уточнили в военном ведомстве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от таких условий.

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