Алиев обвинил Борреля во лжи о 150 тыс. беженцев из Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ложным утверждение главы внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля, что Нагорный Карабах были вынуждены покинуть 150 тыс. армян. Об этом азербайджанский лидер заявил 6 декабря на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».
«Даже представители армян признают, что опытный европейский дипломат говорит неправду. Они утверждают, что Карабах покинули 100 тыс. человек, а не 150 тыс.», — сказал Алиев.
Глава Азербайджана выразил мнение, что Боррель «видит сны» и через месяц может озвучить еще большее число беженцев. По словам Алиева, подобные заявления манипулятивны и неприемлемы, поскольку страна не совершала подобных деяний.
О том, что в результате действий Азербайджана Нагорный Карабах за одну неделю покинули 150 тыс. беженцев, Боррель заявил 4 декабря в ходе участия в 25-м форуме ЕС с неправительственными организациями на тему защиты прав человека.
В свою очередь 30 сентября пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян сообщила, что с 24 сентября в Армению из Нагорного Карабаха переехали 100 417 человек из 120 тыс. населения, жившего там до обострения конфликта.
После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе.
На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января. 5 октября президент Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включающих в себя и Нагорный Карабах.
Позже, в конце ноября, Алиев отметил, что для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет препятствий. По его словам, Баку поддерживает мирную повестку. Тогда же пресс-служба МИД Азербайджана также сообщила, что Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором.
В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.