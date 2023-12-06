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Алиев обвинил Борреля во лжи о 150 тыс. беженцев из Карабаха
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Алиев обвинил Борреля во лжи о 150 тыс. беженцев из Карабаха

Глава Азербайджана Алиев: Боррелю приснились 150 тыс. покинувших Карабах армян
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Фото: официальный сайт президента Республики Азербайджан
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ложным утверждение главы внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля, что Нагорный Карабах были вынуждены покинуть 150 тыс. армян. Об этом азербайджанский лидер заявил 6 декабря на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».

«Даже представители армян признают, что опытный европейский дипломат говорит неправду. Они утверждают, что Карабах покинули 100 тыс. человек, а не 150 тыс.», — сказал Алиев.

Глава Азербайджана выразил мнение, что Боррель «видит сны» и через месяц может озвучить еще большее число беженцев. По словам Алиева, подобные заявления манипулятивны и неприемлемы, поскольку страна не совершала подобных деяний.

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О том, что в результате действий Азербайджана Нагорный Карабах за одну неделю покинули 150 тыс. беженцев, Боррель заявил 4 декабря в ходе участия в 25-м форуме ЕС с неправительственными организациями на тему защиты прав человека.

В свою очередь 30 сентября пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян сообщила, что с 24 сентября в Армению из Нагорного Карабаха переехали 100 417 человек из 120 тыс. населения, жившего там до обострения конфликта.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января. 5 октября президент Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включающих в себя и Нагорный Карабах.

Позже, в конце ноября, Алиев отметил, что для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет препятствий. По его словам, Баку поддерживает мирную повестку. Тогда же пресс-служба МИД Азербайджана также сообщила, что Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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