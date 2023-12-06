Востоковед назвал цель выступления Зеленского на онлайн-саммите G7

Востоковед, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с «Известиями» 6 декабря заявил, что предстоящий онлайн-саммит стран Группы семи (G7), посвященный, в частности, обсуждению ситуации на Украине, является уже установившейся практикой.

Ранее в среду генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции заявил, что Япония проведет онлайн-саммит G7 вечером 6 декабря, на который приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.

«Традиционно на таких встречах всегда поднимается вопрос о помощи. Сейчас он более актуален из-за того, что в США из-за внутриполитических разного рода потрясений затягивается процесс одобрения решений о помощи Украине, поэтому для Зеленского, может быть, особенно важно там выступить», — отметил Кашин.

Он также навал такого рода мероприятия уже установившейся практикой, которая «накачивает Зеленского» для того, чтобы продемонстрировать его значимость.

В начале ноября страны G7 приняли совместную декларацию, в которой было изложено, что российские активы останутся замороженными, пока Москва не возместит ущерб Украине. Кроме того, главы МИД G7 приняли решение об усилении ограничения доступа России к критически важным технологиям и товарам.

В 2023 году Япония председательствует в G7.