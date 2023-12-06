Владимир Кузьмин выступит со «Специальным новогодним концертом»

Певец, автор песен и гитарист Владимир Кузьмин в преддверии Нового года выступит со «Специальным новогодним концертом», который пройдет 17 декабря в зале «Известия Hall». Как отметили 6 декабря организаторы мероприятия, компания TCI, Кузьмин «всегда был верен своим принципам и никогда не изменял своему уникальному стилю».

«На концерте в «Известия Hall» зрителей ждет незабываемая предновогодняя атмосфера, любимые песни и, конечно же, музыкальные сюрпризы», — указали организаторы.

Гастроли музыканта всегда проходят при полном аншлаге, а песни тепло принимаются многомилионной армией поклонников артиста, среди которых слушатели всех возрастов, добавляют организаторы. Его творчество — это целая Вселенная, которая пропитана откровенностью и романтикой эпохи 1990-х годов.

Кузьмин является автором более 400 композиций, многие из них стали настоящими хитами. Среди них — «Когда меня ты позовешь», «Сказка в моей жизни», «Я не забуду тебя никогда» и другие.