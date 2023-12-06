МВД: задержана банда, причастная к убийству советника министра путей сообщения

Полицейские задержали лидера и участников банды, которые, предположительно, убили советника министра путей сообщения и владельца рынка в Москве, криминальная структура действовала в России 20 лет. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Лидерами преступной группировки были экс-военнослужащий и сотрудник МВД РФ, погибший в ДТП много лет назад.

«Криминальная структура была сформирована в конце 90-х годов прошлого века. Ее лидерами стали бывший военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД России (в 2006 году погиб в ДТП)», — цитирует Волк портал «МВД Медиа».

В состав банды входили около 20 человек, среди них были, в частности, действующие полицейские, военнослужащие внутренних войск и вооруженных сил.

ОПГ специализировалась на тяжких и особо тяжких заказных преступлениях. Подозреваемым вменяют, в том числе, убийство советника министра путей сообщения в 2002-м в Одинцово, похищение и убийство бизнесмена в том же году в Москве, похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004 году.

По данным МВД, лидер банды долгое время жил на Украине, где имеет вид на жительство. В Россию он приезжал, чтобы координировать действия сообщников. Его и шестерых подельников удалось задержать весной этого года. В ноябре возбудили уголовное дело о бандитизме. Задержанных содержат в московских СИЗО.

6 декабря полицейские задержали еще восемь человек из группировки, среди которых и лидер банды. Полицейские проводят с ними следственные действия.

В конце ноября в Ростове-на-Дону был задержан 61-летний главарь казанской ОПГ «Кинопленка», участники которой совершили серию тяжких и особо тяжких преступлений в Казани, Буинске и Зеленодольском районе. Обвиняемый имеет отношение к убийству трех человек и покушению на двоих человек.