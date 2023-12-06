Рязань купит 14 машин скорой помощи за 90 млн рублей

Власти Рязани готовы потратить 90 млн рублей на закупку 14 автомобилей скорой медицинской помощи. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Подрядчик должен привезти спецтранспорт для станций скорой помощи до 20 декабря. По одному тендеру на 36 млн рублей приобретут шесть машин, а по второму — восемь машин на 54 млн рублей.

Автомобили должны быть оснащены новым оборудованием, кондиционерами, принтерами и розетками, уточняет 62INFO.ru.

Также сообщается, что для Рязани на Энгельсском заводе электрического транспорта завершают сборку троллейбусов «Адмирал». В ближайшие дни их отгрузят заказчику, которым выступает администрация Рязани. Завершить поставку должны до 20 декабря. Всего в Рязань привезут пять троллейбусов, пишет РИА «7 новостей».