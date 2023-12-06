Мишустин заявил, что в России до 2035 года планируется построить 985 судов

Мишустин заявил, что в России до 2035 года планируется построить 985 судов

2023-12-06T13:55:07+03:00

2023-12-06T13:55:07+03:00

2023-12-06T13:55:07+03:00

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