Совфед 7 декабря рассмотрит назначение выборов президента на 17 марта 2024 года

Конституционный комитет Совета Федерации предложил палате 7 декабря провести заседание, на котором будет рассмотрен проект постановления о проведении выборов президента РФ 17 марта 2024 года. Об этом 6 декабря сообщил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Мы подумали <...>, можно не откладывать, завтра на пленарном заседании вопрос рассмотреть. Проект постановления мы подготовили. Предлагается на 17 марта назначить выборы», — заявил сенатор на заседании комитета.

Клишас пояснил, что с 7 декабря начинается срок, в течение которого СФ по закону имеет право назначить выборы президента. Сейчас даты очередных пленарных заседаний, когда можно рассмотреть соответствующее постановление, выпадают на 7 и 13 декабря.

«С учетом того, что там выпадает выходной день на предыдущее воскресенье, после праздника 8 марта. Поэтому всë стандартно, в соответствии с законом», — добавил Клишас.

В свою очередь глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что ЦИК 8 декабря проведет первое официальное заседание, посвященное старту президентской кампании.

До этого, 21 ноября, глава ЦИК РФ отмечала, что в России и за ее границами началась кампания против предстоящих президентских выборов в стране. Памфилова напомнила, что в 2020 году во время голосования по поправкам в Конституцию систему также пытались взорвать изнутри, но она выдержала.

5 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что любые попытки вмешательства в российские выборы будут пресекаться. Речь, в частности, идет о попытках внешнего и внутреннего воздействия, а также о давлении на избирательный процесс, подчеркнул он. Глава государства назвал открытые и честные выборы важными для сохранения внутриполитической стабильности.

14 ноября Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах главы государства. Были конкретизированы положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Отвечая на вопрос, будет ли он участвовать в предстоящих выборах главы государства, президент РФ призвал дождаться решения парламента об их назначении.