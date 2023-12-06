Компания Black Shark будет производить энергетики вместо смартфонов

Компания Black Shark, выпускавшая под своим брендом игровые смартфоны и аксессуары, переориентируется на производство энергетических напитков. Об этом 6 декабря рассказал портал Hi-Tech Mail.Ru.

Принадлежащий Xiaomi бренд не выпускал новых моделей смартфонов с августа 2022 года, когда был представлен Black Shark 5 High Energy Version.

5 декабря компания провела презентацию, на которой заявила о перепрофилировании своей деятельности. Она будет выпускать энергетики в пластиковых бутылках по 300 мл. Их стоимость составит 6 юаней (78 рублей).

Ранее, 6 сентября, Xiaomi начала предсерийный выпуск первого электрокара компании, который получил название Modena. За месяц компании удалось наладить сборку автомобилей в объеме по 50 экземпляров в неделю. Modena получила батарею емкостью 101 кВт/ч, которая позволяет новинке Xiaomi преодолевать расстояние до 800 км на одной зарядке.