МИД РФ указал на отсутствие защиты СМИ в зоне палестино-израильского конфликта

Ситуация с безопасностью журналистов в зоне палестино-израильского конфликта катастрофическая, она показала дисфункцию механизмов защиты прав СМИ. Об этом в среду, 6 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается ситуации с обеспечением безопасности журналистов в зоне эскалации палестино-израильского конфликта, то она катастрофическая. Уже погибли, по разным данным, от 40 до 50 представителей СМИ, и это за два месяца», — отметила Захарова на брифинге.

По ее оценке, эскалация вооруженного противостояния продемонстрировала, что созданные именно для подобных случаев способы защиты сотрудников СМИ не работают.

В зоне ближневосточного конфликта страдают и журналисты западных СМИ, однако власти стран Запада не выражают в связи с этим порицания или хотя бы сочувствия, подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что в процессе противостояния Израиля и Палестины журналисты гибнут ежедневно. Она назвала данную ситуацию позорным антипримером и разрушением стандартов защиты прав СМИ.

Ранее в этот день Захарова заявила, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна обратить внимание на гибель более 40 журналистов в секторе Газа. По ее словам, вместо этого можно услышать лишь заявления, что ОБСЕ занимается только Европой. При этом Захарова указала на то, что персональные характеристики уполномоченного ОБСЕ по защите прав журналистов и свободе слова «нулевые».

ОБСЕ должна была обратить внимание на то, что международные договоры и документы в защиту журналистов не работают, отметила тогда официальный представитель МИД РФ.

По данным Комитета защиты журналистов (CPJ), с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября в секторе Газа погибли 63 работника СМИ. Так, погибшими значатся 56 палестинских журналистов, четыре израильтянина и трое ливанцев. Еще три человека пропали без вести. Около 11 журналистов получили ранения, задержаны 19.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.