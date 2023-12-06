Убившего двух человек черного риелтора задержали в Липецке

В Липецке продолжается расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, которого обвиняют в мошенничестве и убийстве двух человек. Он задержан.

Как уточняет Lipetskmedia, в период с 2018 по 2022 год обвиняемый выбирал собственников квартир или их наследников, входил к ним в доверие, обманом переоформлял на себя или на своих родственников их имущество, продавал квартиры, а вырученные от продажи деньги присваивал.

Кроме того, доказана его причастность к смерти двух мужчин. Одного из них в декабре 2021 года он вывез на пустырь в состоянии алкогольной интоксикации. Там наступила его смерть. Однако перед этим погибший подписал договор купли-продажи.

Второй мужчина скончался в мае 2022 года на заброшенной стройплощадке от отравления алкоголем. Установлено, что до этого риелтор незаконно завладел квартирой своей жертвы, а, чтобы скрыть это, целенаправленно травил бывшего хозяина этиловым спиртом и продавал ему суррогат, зная, что употребление большого количества этилового спирта неминуемо ведет к развитию алкогольной комы.

Сам обвиняемый свою вину не признает и отказывается давать показания, уточняет GOROD48 со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Липецкой области.