МИД РФ опроверг информацию о встрече Руденко с председателем КНР летом

МИД РФ опроверг информацию о том, что заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе визита в Пекин 25 июня якобы сообщил председателю КНР Си Цзиньпину о содействии экс-главы китайского МИДа Цинь Гана в передаче западным спецслужбам информации о ядерной программе Китая. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Относительно псевдововлеченности заместителя министра иностранных дел России Андрея Юрьевича Руденко в детективную историю, опубликованную 6 декабря в издании «Politico Europe», хотим ответственно заявить, что это абсолютная чушь — Андрей Юрьевич Руденко ни о чем не оповещал председателя КНР Си Цзиньпина, так как с ним не встречался», — заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что заместитель министра в этот день встречался с самим на тот момент главой МИД Китая Цинь Ганом.

Ранее в этот день Politico со ссылкой на источники сообщило о том, что Цинь Ган умер в результате самоубийства или пыток в конце июля в военном госпитале в Пекине. Издание напомнило, что бывший министр исчез из публичного пространства после того, как 25 июня якобы встретился в Пекине с коллегами из Шри Ланки и Вьетнама Мохамедом Али и Буй Тхань Шоном, а также замглавы МИД России Андреем Руденко.

По информации собеседников Politico, Руденко на самом деле приехал в Пекин для того, чтобы «проинформировать Си Цзиньпина о том, что его министр иностранных дел и несколько высокопоставленных офицеров Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были скомпрометированы западными спецслужбами». В публикации уточняется, что представитель российского МИД якобы рассказал Си Цзиньпину, что Цинь Ган и китайские офицеры посодействовали в передаче спецслужбам Запада «ядерных секретов» Китая.

Цинь Ган был назначен на должность главы китайского МИДа и освобожден с должности китайского посла в США в конце декабря 2022 года. Тогда он сменил на посту Ван И, который занимал эту должность два срока подряд начиная с 2013 года.

21 июля сообщалось, что Цинь Ган не появлялся на публике почти месяц. Тогда уточнялось, что в последний раз Циня видели на публике 25 июня. 25 июля он был снят с занимаемой им должности.

Позже, 26 июля, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в разговоре с «Известиями» допустил, что экс-глава МИД Китая может быть на скамье подсудимых. По его словам, Цинь Ган мог стал жертвой внутриполитической борьбы внутри китайского руководства.