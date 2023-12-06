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Мантуров рассказал о возможностях расширения торговли с ОАЭ

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Увеличение объемов торговли между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) будет зависеть от выполнения совместных проектов. Об этом в среду, 6 декабря, рассказал «Известиям» вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в преддверии переговоров президента РФ Владимира Путина с главой ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль-Нахайяном.

«Всё зависит от того, как будут развиваться кооперационные отношения, потому что дальнейшее наращивание объемов зависит в первую очередь от тех проектов, которые будут развиваться совместно», — поделился он.

По словам Мантурова, на данный момент торговля между государствами проходит за счет экспортных поставок разной продукции, включая сырье и материалы. В будущем экономические отношения будут зависеть от проектов, реализацию которых обсудят 6 декабря делегации РФ и ОАЭ, добавил министр.

Кроме того, он напомнил про встречу с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бен Туком Аль-Марри в ноябре. На ней был обсужден перечень совместных проектов разных направлений.

«Это и машиностроение, и фармацевтика. Поэтому рассчитываем на то, что последующее развитие внешнеторговых отношений будет обеспечено за счет тех совместных проектов, которые будут развиваться», — объяснил Мантуров.

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5 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин в ходе визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию обсудит двустороннюю торговлю России с обеими странами. Он отметил, что сначала глава государства встретится с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры стран увидятся лично во второй раз за этот год. 6 декабря российский лидер прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби с рабочим визитом.

Помимо этого, 6 декабря генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал «Известиям», что ОАЭ импортируют из России половину необходимого атомного топлива. По его словам, в государстве заинтересованы в локализации российских технологий, связанных с природным ураном,конверсией и производством топлива.

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