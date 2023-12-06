Мишустин указал на снижение доверия между участниками международных отношений

Доверие в международных отношениях снижается из-за попыток некоторых стран переписать их правила. Об этом 6 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В первую очередь снизилось доверие между участниками международных отношений. Прежде всего из-за того, что некоторые из них стараются переписать правила игры для укрепления собственного лидерства в ущерб другим», — сказал он на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий».

Глава правительства отметил, что международное право переживает настоящий демонтаж, а сформулированные при создании ООН правила перестают работать.

Кроме того, Мишустин отметил, что безответственная экономическая политика ряда стран спровоцировала всплеск глобальной инфляции. При этом Запад не смог разрушить экономику России, отметил он.

27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что модель глобализации, сформированная западными государствами исходя из их собственных интересов, изжила себя и находится в глубоком кризисе. По его словам, существует группа стран, которая подменяет систему международного права неким «порядком, основанным на правилах».

Ранее, 10 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности» отметил, что мир переживает кардинальные, тектонические перемены. Он заявил, что в настоящее время на глазах у всех выковывается новый, более справедливый многополярный миропорядок, отражающий культурно-цивилизационное многообразие мира.

До этого, 5 октября, Путин заявил, что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. По его словам, если какая-то страна нацелена на гегемонию, а в системе царит произвол, то под ударом может оказаться кто угодно.

При этом российский лидер указал, что перед Россией сейчас стоит задача «строительства нового мира». По его словам, РФ способна внести огромный вклад в новое мироустройство, однако эту готовность Запад истолковал как покорность.