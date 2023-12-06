Реклама
Прямой эфир
Мир
Newsweek сообщил о преследующей Зеленского череде неудач
Происшествия
Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ детского сада
Мир
Эрдоган заявил о контактах Анкары с Москвой по Газе
Политика
Песков указал на несогласие Киева на дипломатическое урегулирование конфликта
Мир
Начались переговоры Путина с президентом ОАЭ аль-Нахайяном
Мир
Спикеры рады и палаты представителей конгресса США обсудили помощь Украине
Общество
МВД задержало лидера причастной к убийству советника министра ОПГ
Мир
СМИ сообщили о непопулярности в ЕС плана финансирования Киева за счет активов РФ
Политика
Совфед предложил провести выборы президента РФ 17 марта
Происшествия
В здании консерватории в Санкт-Петербурге начался пожар
Общество
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 800 тыс. рублей
Общество
Производитель колонок «Урал» выиграл суд о схожести с техникой JBL
Мир
Конгрессмен выразил уверенность в скором оставлении Украины США
Здоровье
Мурашко сообщил о наличии в РФ препаратов для лечения микоплазменной пневмонии
Мир
Захарова назвала законной военной целью РФ поставляемые НАТО Украине самолеты

Мишустин указал на снижение доверия между участниками международных отношений

0
Фото: ТАСС/Александр Астафьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доверие в международных отношениях снижается из-за попыток некоторых стран переписать их правила. Об этом 6 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В первую очередь снизилось доверие между участниками международных отношений. Прежде всего из-за того, что некоторые из них стараются переписать правила игры для укрепления собственного лидерства в ущерб другим», — сказал он на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий».

Глава правительства отметил, что международное право переживает настоящий демонтаж, а сформулированные при создании ООН правила перестают работать.

Кроме того, Мишустин отметил, что безответственная экономическая политика ряда стран спровоцировала всплеск глобальной инфляции. При этом Запад не смог разрушить экономику России, отметил он.

«Коллективный Запад разочарован тем, что теряет свои позиции»
Президент Республики Сербской Милорад Додик — о давлении на нее, антироссийских санкциях, перспективах расчета в рублях и оценке украинского кризиса

27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что модель глобализации, сформированная западными государствами исходя из их собственных интересов, изжила себя и находится в глубоком кризисе. По его словам, существует группа стран, которая подменяет систему международного права неким «порядком, основанным на правилах».

Ранее, 10 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности» отметил, что мир переживает кардинальные, тектонические перемены. Он заявил, что в настоящее время на глазах у всех выковывается новый, более справедливый многополярный миропорядок, отражающий культурно-цивилизационное многообразие мира.

До этого, 5 октября, Путин заявил, что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. По его словам, если какая-то страна нацелена на гегемонию, а в системе царит произвол, то под ударом может оказаться кто угодно.

При этом российский лидер указал, что перед Россией сейчас стоит задача «строительства нового мира». По его словам, РФ способна внести огромный вклад в новое мироустройство, однако эту готовность Запад истолковал как покорность.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023