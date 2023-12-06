Проверку по факту смерти ребенка в больнице проводят псковские власти

Комитет по здравоохранению Псковской области начал проверку по факту смерти ребенка в одной из больниц Пскова. Он умер в детской областной клинической больнице, в которую его перевели из псковской областной инфекционной клинической больницы.

В пресс-службе ведомства Псковскому агентству информации сообщили, что проводится экспертиза качества оказания медицинской помощи. На данный момент она не завершена.

Замглавы комитета Надежда Рагозина отметила, что для того, чтобы результаты проверки были максимально объективны, решено привлечь экспертов из другого региона.

Она подчеркнула, что каждая детская смерть — это трагедия, поэтому все случаи младенческой смерти рассматриваются на региональной комиссии по разбору случаев перинатальной, младенческой, детской и материнской смертности, пишет Псковская лента новостей.

Ранее, в середине мая, президент Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в России на период до 2030 года.