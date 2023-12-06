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Эрдоган заявил о контактах Анкары с Москвой по Газе

Эрдоган: Турция контактирует с Россией по Газе, проблем нет
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Анкара ведет переговоры с Москвой по сектору Газа, и каких-либо проблем по данному вопросу нет, заявил 6 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам во время возвращения из Катара.

Турецкий лидер напомнил, что на Генеральной Ассамблее ООН 121 страна выступила против боевых действий Израиля в секторе Газа. От голосования воздержались 40 стран.

«Помимо Совета Безопасности ООН позиция Генеральной Ассамблеи ООН вселяет в меня большие надежды. С другой стороны, наши переговоры с Россией продолжаются, и до сих пор у нас не было никаких проблем», — цитирует его телеканал NTV.

Он выразил надежду, что страны, воздержавшиеся от голосования, изменят мнение.

«Некоторые из них только начали высказываться под давлением своего народа, и это обнадеживает. Есть и те, кто делает смелый шаг, как, например, Испания. Я думаю, что, если эта принципиальная позиция распространится в Европе, Израиль не сможет продолжать резню», — заключил политик.

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Ранее, 1 декабря, Эрдоган отметил, что Турция готова взять на себя любую ответственность за урегулирование конфликта в секторе Газа. Совершаемое Израилем в Газе насилие представляет собой преступление против человечности, виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом, подчеркнул он.

В конце ноября политик в ходе разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем также заявил о необходимости привлечь Израиль к уголовной ответственности за действия в Газе. Темой их беседы стали в том числе «ожидания международного сообщества против незаконных атак Израиля».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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